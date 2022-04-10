Грузовикам из России и Белоруссии запретили въезд в страны Евросоюза. Новые ограничения коснулись даже транзита. Власти ЕС обязали перевозчиков, чьи машины уже въехали в Европу, покинуть ее до 16 апреля.

Какие грузы затрагивают новые санкции? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.