В гипермаркетах убирают объявления, ограничивающие покупку популярных товаров. Это стало возможным из-за спада ажиотажного спроса на технику и продукты. Стоимость некоторых товаров стала заметно ниже относительно мартовских цен.

И еще вернулись скидки и промоакции. Так поставщики пытаются стимулировать спрос среди потребителей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.