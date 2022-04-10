В Госдуме предложили временно прекратить поставки газа в ЕС

В Госдуме заговорили о том, чтобы временно прекратить поставки газа в ЕС. Евросоюз к этому уже готовится, однако собирается отказаться от импорта российского газа, когда ему будет удобно. При этом в ФРГ заявили, что резкий отказ от газа из России может нарушить их производство на 2,5 года.

Доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени Ломоносова Максим Чирков объяснил, почему в ответ на санкции мы не можем отключить Евросоюзу газ уже сейчас. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.