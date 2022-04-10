Резервный фонд кабмина РФ увеличится на 273,4 млрд рублей

Резервный фонд правительства РФ увеличится на 273,4 миллиарда рублей в целях стабилизации экономики страны. Основным источником увеличения фонда стали дополнительные нефтегазовые доходы, полученные в I квартале 2022 года.

Отмечается, что данные средства предоставят правительству возможность быстро и гибко реагировать на изменение ситуации в экономике. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.