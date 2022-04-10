В России спал ажиотажный спрос на технику и продукты

Ажиотажный спрос на технику и продукты снизился. В гипермаркетах убирают объявления, ограничивающие покупку популярных товаров. Стоимость некоторых из них стала заметно ниже относительно мартовских цен.

Так поставщики пытаются стимулировать спрос среди потребителей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.