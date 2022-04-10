Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам

Сбербанк объявил о снижении ставок по потребительским кредитам. С воскресенья минимальная ставка потребкредита для всех категорий заемщиков будет составлять 19,9%.

Кроме того, банк уменьшил стоимость сервиса "Деньги до зарплаты". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.