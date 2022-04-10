Экономисты спрогнозировали дальнейшую динамику курса рубля

Резкое укрепление рубля, снижение ключевой ставки и разрешение ЦБ снова покупать наличную иностранную валюту – для многих россиян стали полной неожиданностью. А значит, возникло много вопросов.

Как долго еще продолжится рост рубля, как это скажется на ценах в магазинах? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.