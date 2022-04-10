Российские магазины стали отказываться от кассовых чеков

Бизнес отказывается от кассовых чеков. Во многих магазинах покупателей стали спрашивать, нужно ли им распечатать этот документ. И, как выясняется, не многим-то он и нужен. Тем более, если на смартфон или на почту приходит электронный вариант.

Эксперты посчитали, что отказ от бумажных чеков экономит и время, и деньги. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.