В Москве вырос спрос на морозильные камеры

Спрос на морозильные камеры у москвичей вырос на 330%. Люди переживают, что полки в магазинах электроники скоро опустеют. Некоторых пугает, что цены резко пойдут в рост, как это было в марте.

Насколько оправданы опасения? И что еще из приборов пользуется небывалой популярностью? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.