Производство косметики в России может вырасти в два-три раза

Объемы производства косметики и парфюмерии в России может вырасти в два-три раза. Об этом заявили в Минпромторге. Глава ведомства Денис Мантуров отметил, что для серьезного роста созданы все условия, так что для участников рынка открыто окно возможностей.

Представители отрасли, в свою очередь, попросили сделать доступ в российский ритейл проще. А также сообщили о проблемах с логистикой импортного сырья и материалов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.