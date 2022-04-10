Курс рубля на этой неделе показал уверенный рост

Курс рубля на этой неделе демонстрировал уверенный рост, вернувшись на позиции, которые были до начала специальной военной операции. Сохранится ли этот тренд?

Экономисты рассказали, ожидают ли россиян новые взлеты и падения рубля. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.