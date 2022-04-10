Российские ретейлеры столкнулись с ростом закупочных цен

В конце марта ретейлеры столкнулись с ростом закупочных цен – морковь подорожала на 47%, капуста на 56%, а свекла на 62%. Российский урожай заканчивается, а с импортом проблемы.

Откуда в столицу везут овощи и ждать ли дефицита? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.