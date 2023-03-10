Биржевые цены на бензин в России приблизились к максимальным значениям за год – СМИ

Биржевые цены на бензин в России приблизились к максимальным значениям за год. Об этом написали СМИ, ссылаясь на данные торгов.

Стоимость топлива начала расти в первой половине февраля. Это произошло из-за того, что Минфин решил снизить компенсации нефтекомпаниям по демпферу – это механизм сдерживания стоимости топлива при резких колебаниях цен на нефть. Кроме того, правительство РФ планирует в марте снизить добычу нефти.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.