Аналитики предсказали дефицит предложения нефти в мире к 2024 году

К 2024 году мировой рынок нефти может столкнуться с дефицитом предложения, считают аналитики Международного энергетического агентства. Причина грядущего дефицита – недостаток добывающих мощностей и сильный рост потребления нефтепродуктов в этом году.

Уже к маю спрос может превысить предложение, а цена на нефть ощутимо вырасти. Повысит ли это спрос на российскую нефть? И как отразится на стоимости бензина на российских заправках?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.