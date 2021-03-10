Эксперты спрогнозировали падение доллара к осени

Евро и доллар дешевеют по отношению к рублю. Причем к осени некоторые эксперты прогнозируют падение американской валюты до 65 рублей.

От чего зависит курс и стоит ли идти в обменники за валютой? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.