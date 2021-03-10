В России увеличилась стоимость некоторых продуктов и лекарств

В магазинах изменились цены на многие продукты, в том числе и на некоторые лекарства. Только за прошлый месяц, по данным Росстата, огурцы выросли в цене почти на 20%.

Подорожали и фермерские продукты – куриное мясо и яйца. Покупатели отмечают, что стали больше платить и за подсолнечное масло, а на масленичной неделе без него не обойтись.

Однако в правительстве уже придумали, кто и как теперь будет следить за ценами. Насколько выгодно для россиян это решение и сколько нужно отдать за самые простые товары в продуктовом? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.