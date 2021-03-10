Евро впервые за полгода опустился ниже 88 рублей

Евро опустился ниже 88 рублей. И это впервые за полгода. Доллар тоже подешевел по отношению к рублю.

Стоит ли сейчас закупаться валютой? И какие прогнозы вообще дают эксперты? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.