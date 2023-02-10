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Новости

16:30

Экономика

Центробанк РФ озвучил прогноз по инфляции на 2023 год

Центробанк РФ озвучил прогноз по инфляции на 2023 год

Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых

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В Центробанке России озвучили прогноз по инфляции на 2023 год. По словам главы Банка РФ Эльвиры Набиуллиной, инфляция остается на уровне 5–7%.

Глава ЦБ объяснила, с чем это связано: темпы роста в устойчивых компонентах инфляции – умеренные, причина кроется в сдержанном потребительском спросе. Расходы населения на крупные покупки – недвижимость, автомобили, поездки – сократились из-за изменения предложений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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экономикавидеоАлина Гилева
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