Центробанк РФ озвучил прогноз по инфляции на 2023 год

В Центробанке России озвучили прогноз по инфляции на 2023 год. По словам главы Банка РФ Эльвиры Набиуллиной, инфляция остается на уровне 5–7%.

Глава ЦБ объяснила, с чем это связано: темпы роста в устойчивых компонентах инфляции – умеренные, причина кроется в сдержанном потребительском спросе. Расходы населения на крупные покупки – недвижимость, автомобили, поездки – сократились из-за изменения предложений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.