15:00Экономика
Предприятия пищевой промышленности представили свою продукцию на выставке "Продэкспо–2023"
Международная выставка продуктов питания "Продэкспо–2023" началась в столице. Отечественные предприятия полезного питания, кондитерских изделий и мороженого представили свою продукцию и рассказали о своих достижениях, а также о текущей ситуации на рынке.
Также компании рассказали о ситуации с упаковками, ведь в результате санкций в России возник дефицит подобных материалов. Теперь ситуация изменилась. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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