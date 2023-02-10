Предприятия пищевой промышленности представили свою продукцию на выставке "Продэкспо–2023"

Международная выставка продуктов питания "Продэкспо–2023" началась в столице. Отечественные предприятия полезного питания, кондитерских изделий и мороженого представили свою продукцию и рассказали о своих достижениях, а также о текущей ситуации на рынке.

Также компании рассказали о ситуации с упаковками, ведь в результате санкций в России возник дефицит подобных материалов. Теперь ситуация изменилась. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.