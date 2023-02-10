Московские производители представили свою продукцию на "Продэкспо-2023"

На смену ушедшим иностранным брендам пришли отечественные производители. Например, в Москве на данный момент работают более 200 предприятий пищевой промышленности. Столичные компании выпускают все необходимое для полноценного рациона.

Кроме того, альтернатива упаковке Tetra Pak будет производиться в карельском технопарке "Онежский". Об этом рассказал губернатор региона Артур Парфенчиков.

Что предлагают отечественные производители? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.