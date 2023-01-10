Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:00

Экономика

Новости часа: РФ не будет работать с трейдерами, использующими потолок цен на нефть

Новости часа: РФ не будет работать с трейдерами, использующими потолок цен на нефть

Более 120 точек питания открыли в пределах Садового кольца в 2022 году

Россия увеличила добычу нефти по итогам 2022 года – СМИ

Новости часа: власти ДНР сообщили о трех раненых в результате обстрела Донецка 8 января

"Деньги 24": эксперт оценил перспективы курса рубля

Новости часа: ВСУ возобновили обстрел Донецка 9 января

Курс евро на Мосбирже упал ниже 75 рублей, доллар – ниже 70 рублей

Цены на газ в Европе вернулись к показателям 2021 года

Эксперты выразили предположение о предстоящем разорении майнеров

Запрет на поставки нефти в страны с потолком цен заработает с 1 февраля 2023 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия не будет работать с трейдерами, использующими потолок цен на российскую нефть. Об этом сообщили в Минэнерго.

"Аэрофлот" и Azur Air подтвердили, что COVID-документы для въезда в Таиланд не нужны. Как отметили туроператоры, в данный момент туристов пускают в обычном режиме.

Цены на автомобили в РФ с 1 января остались на уровне 2022 года. Об этом сообщили автодилеры.

Читайте также
экономикатуризмтранспортавтовидеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика