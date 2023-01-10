Новости часа: РФ не будет работать с трейдерами, использующими потолок цен на нефть

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия не будет работать с трейдерами, использующими потолок цен на российскую нефть. Об этом сообщили в Минэнерго.

"Аэрофлот" и Azur Air подтвердили, что COVID-документы для въезда в Таиланд не нужны. Как отметили туроператоры, в данный момент туристов пускают в обычном режиме.

Цены на автомобили в РФ с 1 января остались на уровне 2022 года. Об этом сообщили автодилеры.