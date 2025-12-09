09 декабря, 06:30Экономика
В РФ офлайн-ретейлеры вмешались в конфликт банков и маркетплейсов
В РФ крупные офлайн-ретейлеры вмешались в конфликт между банками и маркетплейсами, заняв сторону кредитных организаций.
Сети требуют запретить онлайн-площадкам проводить специальные промоакции для покупателей, а также иметь собственные финансовые системы.
По их мнению, такие возможности дают маркетплейсам несправедливое конкурентное преимущество, с которым традиционный ритейл не может соперничать на равных.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.