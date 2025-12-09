В РФ офлайн-ретейлеры вмешались в конфликт банков и маркетплейсов

В РФ крупные офлайн-ретейлеры вмешались в конфликт между банками и маркетплейсами, заняв сторону кредитных организаций.

Сети требуют запретить онлайн-площадкам проводить специальные промоакции для покупателей, а также иметь собственные финансовые системы.

По их мнению, такие возможности дают маркетплейсам несправедливое конкурентное преимущество, с которым традиционный ритейл не может соперничать на равных.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.