Специалисты рассказали, как в условиях пандемии запустить свой стартап

9 декабря в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция на тему "Московская торгово-промышленная палата. Инновационные решения для столичного бизнеса".
Перед журналистами выступили:
- президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов;
- вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Сурен Варданян;
- вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Мохте;
- вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Артем Далевич (онлайн).