Москвичи купили больше восьми тонн меда за два месяца

Москвичи активно запасаются медом. Только за два прошлых месяца они купили больше восьми тонн полезного лакомства. Мед на любой вкус – гречишный, каштановый, липовый, таежный – можно найти на ярмарках выходного дня. Везут его со всех регионов, включая Чувашию, Рязанскую, Липецкую и Воронежскую области. Кроме того, на ярмарках можно найти и другие сезонные продукты от фермеров.

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