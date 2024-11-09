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09 ноября, 19:30

Экономика

Москвичи купили больше восьми тонн меда за два месяца

Москвичи купили больше восьми тонн меда за два месяца

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Москвичи активно запасаются медом. Только за два прошлых месяца они купили больше восьми тонн полезного лакомства. Мед на любой вкус – гречишный, каштановый, липовый, таежный – можно найти на ярмарках выходного дня. Везут его со всех регионов, включая Чувашию, Рязанскую, Липецкую и Воронежскую области. Кроме того, на ярмарках можно найти и другие сезонные продукты от фермеров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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