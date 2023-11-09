Правительство РФ направит 95 млрд рублей на поддержку льготной ипотеки

Российское правительство направит 95 миллиардов рублей на поддержку льготной ипотеки. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

За время действия программы выдали более двух миллионов займов общей суммой 8,5 триллиона рублей. Дополнительные средства, в большинстве своем, пойдут на поддержку семейной ипотеки, чуть меньше выделят на льготную и около восьми миллиардов рублей – на дальневосточную.

Всего по итогам программ в этом году выдадут порядка 700 тысяч кредитов. Это должно помочь россиянам обеспечить себя квартирой в новостройке, частным домом или участком для его строительства, подчеркнул премьер.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.