09 ноября, 07:15Общество
В ЦБ предложили защитить права граждан, берущих рассрочку в магазинах
Москвичи, покупающие товары в рассрочку, могут получить дополнительную защиту от кредиторов. С таким предложением выступила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
Сервисы предоставления рассрочек быстро развиваются, однако этот вид займов не считается потребительским кредитом, а значит не регулируется законом. В результате магазины получают возможность требовать с клиентов любые штрафы и неустойки.
В ЦБ предлагают исправить ситуацию и приравнять рассрочку к потребительскому кредиту. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.