В ЦБ предложили защитить права граждан, берущих рассрочку в магазинах

Москвичи, покупающие товары в рассрочку, могут получить дополнительную защиту от кредиторов. С таким предложением выступила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Сервисы предоставления рассрочек быстро развиваются, однако этот вид займов не считается потребительским кредитом, а значит не регулируется законом. В результате магазины получают возможность требовать с клиентов любые штрафы и неустойки.

В ЦБ предлагают исправить ситуацию и приравнять рассрочку к потребительскому кредиту. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.