В РФ планируют запустить механизм господдержки по созданию аналогов лекарств до конца года

Ассортимент столичных аптек может пополниться новыми отечественными препаратами. Как рассказали в Минпромторге, до конца года планируют запустить механизм господдержки по созданию аналогов лекарств, которые в стране пока не производятся, а права на них принадлежат компаниям из недружественных стран.

Тем временем фарминдустрия в Москве продолжает развиваться. С начала года объем производства препаратов в городе вырос почти на 50%. Всего в столице работает свыше 200 специализированных предприятий. Они производят, например, иммуномодуляторы, вакцины, средства для нервной системы, лекарства онкологического профиля и многое другое.

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