Новости часа: запасы бензина в США снизились до минимума с ноября 2014 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Запасы бензина в США снизились до минимума с ноября 2014 года – до 205,7 миллиона баррелей. Об этом заявило Минэнерго страны.

Бесплатные абонементы введут на Павелецком направлении МЖД из-за закрытия участка Замоскворецкой линии метро. Об этом сообщил Дептранс.

Курс по начальной военной подготовке в школах будет обязательным. Об этом рассказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.