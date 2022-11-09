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Новости

09 ноября, 19:35

Общество

Новости часа: запасы бензина в США снизились до минимума с ноября 2014 года

Новости часа: запасы бензина в США снизились до минимума с ноября 2014 года

Новости часа: объем мирового рынка вакцин вырос в 3,5 раза на фоне пандемии коронавируса

Новости часа: вице-губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП

Магазины Zara и Bershka не будут продавать свои вещи в РФ

АФК "Система" рассматривает возможность покупки активов IKEA в РФ

Магазины Zara и Bershka не будут продавать свои вещи в России

Новости часа: в Кремле заявили, что анализируют информацию о выборах в конгресс США

Zara и Bershka продали свои магазины компании Daher

Бренды Zara и Bershka не будут продавать свои вещи в РФ

Новости часа: СК возбудил дело после крушения Ми-2 в Костромской области

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Запасы бензина в США снизились до минимума с ноября 2014 года – до 205,7 миллиона баррелей. Об этом заявило Минэнерго страны.

Бесплатные абонементы введут на Павелецком направлении МЖД из-за закрытия участка Замоскворецкой линии метро. Об этом сообщил Дептранс.

Курс по начальной военной подготовке в школах будет обязательным. Об этом рассказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

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