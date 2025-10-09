Форма поиска по сайту

09 октября, 07:30

Экономика

Столичные риелторы стали предлагать подвальные помещения в качестве жилья

Столичные риелторы стали предлагать подвальные помещения в качестве жилья

Столичные риелторы начали активно предлагать подвальные помещения в многоэтажках в качестве жилья по привлекательной цене 3–4 миллиона рублей. Однако подобные сделки являются незаконными, поскольку подвалы относятся к общему имуществу дома и предназначены для технических нужд.

Эксперты предупреждают, что проживание в таких помещениях запрещено законодательством и опасно для здоровья из-за отсутствия естественной вентиляции и риска образования плесени. Недобросовестные риелторы часто подделывают протоколы собраний жильцов для оформления перепланировок, оставляя покупателей без денег и жилья.

Дарья КрамароваНаиль ГубаевАртем Смахтин

