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09 октября, 14:30

Экономика

Курс евро превысил 107 рублей впервые с 15 августа

Курс евро превысил 107 рублей впервые с 15 августа

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Стоимость евро в ходе торгов на Московской бирже превысила 107 рублей впервые с 15 августа. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Между тем доллар, прибавив в цене 1,4%, стал торговаться 101,77 рубля, юань – 13,964 рубля (+1,75%).

До этого курс доллара превысил 101 рубль. Показатель стал рекордным с 14 августа 2023 года. При этом эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин ранее назвал недостижимым курс доллара больше 100 рублей.

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