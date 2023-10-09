Курс евро превысил 107 рублей впервые с 15 августа

Стоимость евро в ходе торгов на Московской бирже превысила 107 рублей впервые с 15 августа. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Между тем доллар, прибавив в цене 1,4%, стал торговаться 101,77 рубля, юань – 13,964 рубля (+1,75%).

До этого курс доллара превысил 101 рубль. Показатель стал рекордным с 14 августа 2023 года. При этом эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин ранее назвал недостижимым курс доллара больше 100 рублей.