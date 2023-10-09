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09 октября, 11:15

Экономика

Правительство РФ частично сняло запрет на экспорт дизеля

Правительство РФ частично сняло запрет на экспорт дизеля

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Кабмин РФ частично снял запрет на экспорт дизеля, чтобы не допустить затоваривания на внутреннем рынке и сохранить загрузку нефтеперерабатывающих заводов.

Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами напомнил, что бензин и дизтопливо в РФ должны быть доступны в нужном объеме и по приемлемым ценам. Премьер-министру доложили о том, что запрет на экспорт обеспечил внутренний рынок. Цены в итоге снизились в 81 регионе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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