Правительство РФ частично сняло запрет на экспорт дизеля

Кабмин РФ частично снял запрет на экспорт дизеля, чтобы не допустить затоваривания на внутреннем рынке и сохранить загрузку нефтеперерабатывающих заводов.

Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами напомнил, что бензин и дизтопливо в РФ должны быть доступны в нужном объеме и по приемлемым ценам. Премьер-министру доложили о том, что запрет на экспорт обеспечил внутренний рынок. Цены в итоге снизились в 81 регионе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.