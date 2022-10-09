Эксперт рассказал о кредитных каникулах для мобилизованных и мерах поддержки бизнеса

В России приняли закон о кредитных каникулах для мобилизованных, а в правительстве разрабатывают меры для поддержки малого и среднего бизнеса в новых условиях.

Экономический обозреватель Константин Цыганков рассказал, что значит для России сокращение объемов добычи нефти странами ОПЕК+, как будут работать кредитные каникулы для мобилизованных и какие есть нюансы в получении уведомлений об уплате налогов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

