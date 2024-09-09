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09 сентября, 07:45

Экономика

В Минэнерго заявили о стабилизации цен на бензин

В Минэнерго заявили о стабилизации цен на бензин

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Цены на бензин в России стабилизировались и не будут существенно меняться. Такое заявление сделал глава Минэнерго России Сергей Цивилев.

По словам министра, в стране накопились серьезные запасы топлива, что обеспечивает высокий уровень предложения на бирже. При этом нефтяные компании поддерживают и высокие объемы поставок топлива на рынок. По прогнозам экспертов ведомства, все это позволит сдерживать рост цен на заправках на протяжении нескольких лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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