Новости последнего часа: рубль 9 сентября закрыл торги ростом к доллару

Рубль 9 сентября закрыл торги ростом к доллару, следует из данных Мосбиржи.

Около 2 тысяч человек посетили церковную службу в Лондоне по случаю смерти Елизаветы II, сообщает BBC.

Блинкен обсудил помощь Киеву с коллегами из Британии, Франции и ФРГ, заявили в Госдепе США.