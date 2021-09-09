Самозанятые смогут получать оплату своих услуг через систему быстрых платежей

У самозанятых появится возможность принимать оплату за свои услуги через систему быстрых платежей. Об этом сообщили в Национальной системе платежных карт.

Сервис станет доступен с 1 октября. Это позволит самозанятым сократить издержки за прием безналичных денег – комиссия не превысит 0,4%.

Кроме того, не нужно будет покупать специальные терминалы, и средства придут на счет практически мгновенно.

Сейчас в России зарегистрировано 2,7 миллиона самозанятых. С тех пор, как начал действовать специальный налоговый режим – с января 2019 года, – работающие на себя получили доход более 500 миллиардов рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.