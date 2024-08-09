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09 августа, 07:15

Экономика

Почти 4 тыс проектов создали за год участники "Академии инноваторов"

Почти 4 тыс проектов создали за год участники "Академии инноваторов"

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Почти 4 тысячи уникальных проектов и более 250 стартапов создали за год участники "Академии инноваторов". После своего перезапуска программа, которая помогает в развитии и продвижении идей, стала международной и непрерывной, то есть подключиться к ней можно на любой стадии разработки продукта.

Отмечается, что проекты проходят насыщенную образовательную акселерационную программу, в результате которой лучшие идеи получают инвестиции и находят первых заказчиков. Следующий поток акселерационной программы стартует в сентябре 2024 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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