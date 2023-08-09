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09 августа, 19:15

Экономика

В АКОРТ заявили, что рано говорить о повсеместном росте цен на чай и кофе

В АКОРТ заявили, что рано говорить о повсеместном росте цен на чай и кофе

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Глава Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев опроверг информацию о резком росте цен на чай и кофе в России. По его словам, о скачке стоимости говорить преждевременно.

Ранее крупные производители сообщили ретейлерам, что уже с сентября вынуждены будут поднять отпускные цены на 6–9% и назвали ситуацию сложной. Причины они объяснили падением курса рубля, а также ростом цен на кофе и какао на товарных биржах из-за неурожая.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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