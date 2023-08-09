Импорт японских машин в Россию сократится вдвое с 9 августа

С 9 августа почти вдвое сократится поток японских машин в Россию. Токио ввел запрет на экспорт автомобилей с двигателями объемом около 2 литров и гибридов.

Ограничения касаются и новых, и подержанных машин, хотя прямые поставки в Россию из Японии иномарок без пробега полностью остановлены в 2022 году. Кроме автомобилей, под экспортные ограничения попали шины для большегрузов, автокресла, автозамки.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.