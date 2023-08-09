Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:45

Экономика

Импорт японских машин в Россию сократится вдвое с 9 августа

Импорт японских машин в Россию сократится вдвое с 9 августа

Путин заявил о продолжении развития программ льготной ипотеки

Новости часа: ВСУ ударили по окраинам Лисичанска кассетными боеприпасами

Новости часа: расписание поездов на Казанском направлении МЖД изменится 12–14 августа

Курс доллара вырос почти на 2 рубля по итогам торгов 8 августа

Новости часа: Путин утвердил спецпорядок расчетов при экспорте агропродукции РФ

Путин заявил о продолжении развития программ льготной ипотеки

"Деньги 24": стоимость российской нефти превысила установленный странами G7 потолок

Рубль стал одной из самых слабых валют в мире

Новости часа: ЦОДД призвал водителей быть внимательными за рулем из-за возможного дождя

С 9 августа почти вдвое сократится поток японских машин в Россию. Токио ввел запрет на экспорт автомобилей с двигателями объемом около 2 литров и гибридов.

Ограничения касаются и новых, и подержанных машин, хотя прямые поставки в Россию из Японии иномарок без пробега полностью остановлены в 2022 году. Кроме автомобилей, под экспортные ограничения попали шины для большегрузов, автокресла, автозамки.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикаавтовидеоКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика