На московском автомобильном рынке появился новый тренд

На московском автомобильном рынке – новый тренд. Автовладельцы массово стали продавать свои иномарки, чтобы подзаработать. Предложений стало много, а вот спрос – не такой высокий, потому что цены космические.

Сколько стоит BMW с пробегом, можно ли как-то сэкономить и какие риски при покупке подержанной машины в салоне? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.