Новости последнего часа: IKEA завершит онлайн-распродажу в России 15 августа

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. IKEA завершит онлайн-распродажу в России 15 августа, сообщила компания.

Ситуация на рынке труда в столице остается стабильной. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Москва снизила ставку по льготным кредитам на инвестиционные цели, прокомментировал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.