Спрос на экспресс-тесты на коронавирус в России повысился

Россияне стали покупать больше экспресс-тестов на коронавирус. В июле продажи выросли более, чем в два с половиной раза. Эти данные подтверждают крупнейшие маркетплейсы.

Рост спроса начался с 4 июля. Это совпадает с официальной статистикой Оперштаба по росту заболеваемости. Увеличение интереса зафиксировали шесть недель подряд.

Сколько стоят экспресс-тесты? Способны ли они выявить новый штамм "Кентавр" и что вообще происходит с заболеваемостью по стране? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.