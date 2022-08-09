Средний чек на покупку автомобиля в России снизился на 130 тыс рублей

Средний чек на покупку автомобиля в России упал. Так, в июле он составил 2,3 миллиона рублей. Это на 10% выше, чем в начале года, но на полмиллиона ниже рекордных весенних расходов. В целом средняя стоимость авто из салона снизилась на 130 тысяч рублей. А машины с пробегом теперь можно купить от одного 1,1 миллиона рублей.

Это связано с тем, что запасы новых автомобилей уменьшаются, особенно быстро в премиум-сегменте. Эксперты считают, что падение среднего чека продолжится, однако частично сгладит ситуацию рост продаж Lada и китайских внедорожников.

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