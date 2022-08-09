Оптовые цены на бензин продолжили снижаться

Оптовые цены на бензин снижаются. Эксперты связывают это с рекордным производством топлива на НПЗ. А в нынешних условиях нефтекомпании могут экспортировать сырье только в ограниченных объемах, то есть предложение начинает превышать спрос.

Сейчас выпуск бензина в среднем составляет рекордные 850 тысяч тонн в неделю. При этом цены на дизельное топливо остаются высокими. По словам аналитиков, операторы АЗС несут убытки при его розничной продаже, но компенсируют их за счет бензина.

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