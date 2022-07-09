IKEA планирует возобновить онлайн-продажу своих товаров после выходных. На сайте магазина уточняется, что покупки станут возможны после того, как появятся интервалы для доставки и самовывоза.

Онлайн-распродажа началась 5 июля, но с первых минут сайт работал с перебоями. Люди не могли оформить покупку. Из-за проблем с сайтом IKEA предложила оформлять заказы по заявкам, но и эта опция вскоре исчезла с сайта.

Однако некоторым покупателям все же удалось сделать заказ и приехать в пункт выдачи за товаром. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.