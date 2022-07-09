В Госдуме предложили сделать бесплатными переводы между счетами россиян в разных банках. Речь идет о сумме до 1,4 миллиона рублей ежемесячно. Депутаты предлагают обязать банки переводить деньги по поручению физических лиц без взимания комиссии.

Законопроект уже внесен в Госдуму. Ранее банки в России начали вводить комиссию за обслуживание валютных счетов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.