МВФ планирует вновь понизить прогноз роста мировой экономики

Международный валютный фонд готовится снова понизить прогноз роста мировой экономики в 2022 году.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что товарооборот РФ со странами БРИКС в I квартале 2022 года вырос на 38%.

Государство дофинансирует съемку фильмов, потерявших иностранных инвесторов.

