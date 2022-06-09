Adidas и Reebok готовятся возобновить работу в РФ

Adidas и Reebok готовятся возобновить работу в России. В телеграм-каналах появилась информация о том, что эти марки могут вернуться уже летом.

Тем временем в столичных ТЦ уже работают магазины, которые прошли ребрендинг, например, "Л’Окситан". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.