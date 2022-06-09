Zara может открыть свои магазины через 10 дней

Зарубежные бренды постепенно возвращаются в Россию после временной приостановки работы. Zara может открыть магазины через 10 дней. Об этом сообщают источники телеканала Москва 24.

Некоторые из иностранных компаний сменили названия и уже открыли магазины. Под новыми названиями вернулись Reserved и Cropp. "Л'Окситан" просто перевел вывеску на русский язык. Как возвращение брендов отразится на стоимости товаров? Об этом – в сюжете канала Москва 24.