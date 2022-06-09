Бывшая сеть McDonald’s поделилась фирменным изображением компании

9 июня бывшая сеть McDonald’s представила новое фирменное изображение. На логотипе показаны два ломтика картофеля и бургер.

Пользователи соцсетей заявили, что им не нравятся цвета и исполнение. Но именно под такой эмблемой рестораны откроются уже через три дня.