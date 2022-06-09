Бывшая сеть ресторанов McDonald’s представила новый логотип

Бывшая сеть McDonald’s, которая остается без названия за три дня до открытия, 9 июня представила свой логотип. На нем изображены два ломтика картошки фри и бургер на зеленом фоне.

В Сети логотип сравнивают то с флагом Бангладеш, то вспоминают азбуку Морзе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.